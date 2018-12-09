Тосно, Ленинградская область, 9 декабря, 2018, 11:01 — ИА Регнум. С Московского вокзала Санкт-Петербурга в воскресенье, 9 декабря, запущено движение скоростных пригородных электропоездов «Ласточка» до города Тосно — районного центра Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородный поезд Ласточка

Время в пути на скоростном поезде составит всего 46 минут, это на 14 минут быстрее, чем на обычных электричках. На маршруте до Тосно будут курсировать четыре «Ласточки», с остановками на станциях Сортировочная, Обухово, Колпино, Поповка, Саблино.

Пять вагонов поезда рассчитаны на 443 пассажира. Стоимость билета на «Ласточку» до Тосно — 121 рубль.

В зоне обслуживания АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» электропоезда «Ласточка» работают еще на нескольких маршрутах: от Санкт-Петербурга до Выборга, Зеленогорска, Волховстроя, Луги, Мельничного Ручья, Рощино, Каннельярви, Великого Новгорода, Пскова, Ораниенбаума и Калище.

Кроме того, «Ласточки» до Великого Новгорода и Пскова делают дополнительные кратковременные остановки в Гатчине, Луге и Тосно.

Как отмечают в правительстве Ленинградской области, пенсионерам и региональным льготникам предоставляется круглогодичный льготный проезд как в пригородных электричках, так и в скоростных «Ласточках».