Бокситогорск, Ленинградская область, 9 декабря, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Двое мужчин и одна женщина убиты в деревне Косково Бокситогорского района Ленинградской области. Предполагаемый убийца задержан сотрудниками полиции по горячим следам. Мотивы преступления пока неизвестны.

Пьер Поль Прюдон. Правосудие и Божественное возмездие, преследующие Преступление. 1808

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, жертвами убийства, совершенного 8 декабря с помощью ножа, стали двое мужчин, 55 и 64 лет, и 58-летняя женщина. Все они скончались на месте от колото-резаных ранений.

По предварительным данным, предполагаемый преступник, житель Бокситогорского района, находился в одной компании с этими тремя людьми, распивая спиртные напитки в одном из домов. После совершённого злодеяния он скрылся, но был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в районе деревни Горка в том же районе.

Следственным отделом по Бокситогорскому району Следственного управления СКР по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). За это преступление может быть назначено пожизненное лишение свободы.

Как уточнили в Следственном управлении СКР по Ленобласти, по версии следствия, 8 декабря компания из нескольких человек находилась в гостях у 64-летнего мужчины в частном доме в деревне Косково, употребляя спиртные напитки.

«В ходе конфликта, возникшего на почве личной неприязни, 34-летний гость набросился с ножом на отдыхающих, нанеся им множественные ножевые ранения по различным частям тела», — отметили в СУ СКР. Истинные мотивы совершенного преступления выясняются, идет следствие.

Уже установлено, что предполагаемый преступник ранее привлекался к уголовной ответственности за убийства и длительное время находился в местах лишения свободы.