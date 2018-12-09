Аяччо, Франция, 9 декабря, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Красный уровень тревоги на Корсике и оранжевый во Французских Альпах объявила французская метеорологическая служба Метео-Франс.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

В отчёте метеорологической службы отмечается исключительный шторм на Корсике и сильный ветер в Приморских и Северных Альпах, требующий специального мониторинга.

В двух департаментах Корсики установлен высший уровень тревоги.

Скорость порывов ветра на Корсике достигает 166 км/ч, на Альпах — 136 км/ч. Метеорологи предупреждают, что на Корсике вероятны порывы ветра до 210 км/ч.

Метео-Франс призывает жителей этих районов не покидать жилых помещений. Эксперты предупреждают о вероятности повреждений электрических и телефонных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Париже продолжаются протесты против повышения цен на топливо и за увеличение минимального уровня заработной платы.

В ходе манифестаций в столице Франции 8 декабря были задержаны более 1559 человек.