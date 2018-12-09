Киев, 9 декабря, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины обвинила Российскую Федерацию в организации протестов «желтых жилетов» во Франции. Соответствующее заявление было опубликовано накануне, 8 декабря, на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кремлёвский след

В качестве доказательства этих обвинений СБУ приводит фотографию двух мужчин в желтых жилетах в Париже, которые держат флаг Донецкой Народной Республики. По данным СБУ на фотографии запечатлены Ксавье Моро и Сорлин Фабрис. Утверждается, что Моро — участник общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс» и в 2013 году он получил гражданство России. Фабрис — член аналитического центра «Катехон», в котором председательствует Константин Малофеев.

СБУ утверждает, что «правые радикалы» во Франции действуют под кураторством российских ФСБ и ГРУ.

«За спиной мирных митингующим они прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции», — сказано в заявлении.

Также утверждается, что подобные акции протеста российские спецслужбы якобы готовят в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других странах Евросоюза.

«Международные границы не являются преградой для российской гибридной агрессии. Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, видя в ней угрозу для себя», — пафосно заявил глава СБУ Василий Грицак.

Стоит отметить, что на Украине властьпридержащие готовы винить Россию во всех смертных грехах. Это стало своеобразным оправданием неудач и провалов нынешней украинской власти. Кроме того, Киев стремится всеми силами создавать и поддерживать негативный образ России на Западе, для того, чтобы торговать своей антироссийской политикой. Представляя себя в качестве оплота борьбы против России Украина требует у стран Запада различной помощи, в том числе и финансовой.