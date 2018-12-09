Екатеринбург, 9 декабря, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошёл в состав высшего совета «Единой России». Такое решение было принято на XVIII съезде партии в Москве.

Kremlin.ru Евгений Куйвашев

В съезде приняли участие 25 делегатов-свердловчан, а также депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, представляющие регион.

Напомним, съезд «Единой России» собрал 3,5 тыс. делегатов со всей страны. Перед собравшимися выступили президент России Владимир Путин и председатель правительства страны Дмитрий Медведев.

По информации пресс-службы губернатора Свердловской области, в регионе насчитывается 55 тысяч единороссов.