Москва, 9 декабря, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Температура до — 3 градусов Цельсия ожидается в Москве 9 декабря, в воскресенье, сообщает Гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Москве

Также, по данным синоптиков, днем ожидается облачная погода со снегом, местами возможна гололедица. Ветер южный и юно-восточный со скоростью 5−10 м/с.

Отметим, как сообщалось, ранее синоптики оценили возможность отсутствия снега в столице России на время новогодних праздников как маловероятную.