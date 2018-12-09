Ла-Пас, 9 декабря, 2018, 08:08 — ИА Регнум. В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Ла-Пас — Ачакачи в Боливии погибло 17 человек. Об этом сообщает Andino.

(сс) Santiago Gomez На встречу друг другу

Начальник местной полиции полковник Алекс Альфаро сообщил, что 16 человек скончались на месте происшествия. Несколько человек были доставлены в больницу, где от полученных травм умер ещё один мужчина.

В полиции добавили, что причины возникновения и обстоятельства ДТП уточняются.

Отметим, Ла-Пас является крупнейшим городом Боливии и административным центром одноимённого департамента. Ачакачи — небольшой город в департаменте Ла-Пас.