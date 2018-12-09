Столкновение двух автобусов в Боливии унесло жизни 17 человек
Ла-Пас, 9 декабря, 2018, 08:08 — ИА Регнум. В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Ла-Пас — Ачакачи в Боливии погибло 17 человек. Об этом сообщает Andino.
(сс) Santiago Gomez
На встречу друг другу
Начальник местной полиции полковник Алекс Альфаро сообщил, что 16 человек скончались на месте происшествия. Несколько человек были доставлены в больницу, где от полученных травм умер ещё один мужчина.
В полиции добавили, что причины возникновения и обстоятельства ДТП уточняются.
Отметим, Ла-Пас является крупнейшим городом Боливии и административным центром одноимённого департамента. Ачакачи — небольшой город в департаменте Ла-Пас.