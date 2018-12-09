Москва, 9 декабря, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Глава Московской Хельсинской группы, член президентского совета по правам человека, в прошлом советский диссидент, правозащитница Людмила Алексеева скончалась в возрасте 91 года. Об этом сообщил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.

(cс) VOA Людмила Алексеева

Известно, что Алексеева скончалась в городской клинической больнице №15. Причина смерти не уточняется. В последние годы она тяжело болела. По словам Федотова, Алексеева не прекращала работу до последних дней.

Федотов считает, что кончина Алексеевой — это страшная потеря для всего правозащитного движения в России.

«Сказать, что нам будет ее не хватать, — это ничего не сказать», — подчеркнул глава СПЧ.

Телеграмму с соболезнования в связи со смертью Алексеевой её родным и близким направил президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил большой вклад Алексеевой в развитие гражданского общества. Путин подчеркнул, что всегда уважала ее принципиальную позицию по многим вопросам российской жизни.

Алексеева (в девичестве Славинская) родилась в Евпатории в 1927 году. После войны Алексеева поступила на исторический факультет МГУ. В студенческие годы она вышла замуж за давнего друга её семьи Валентина Алексеева. В 1950 году она окончила исторический факультет МГУ, а в 1956 — аспирантуру Московского экономико-статистического института по специальности «история КПСС».

В студенческие годы у Алексеевой сформировалось критическое отношение к советскому строю и влилась в ряды диссидентов. Алексеева оказывала правовую и организационную помощь политическим заключенным в СССР, много ездила по тюрьмам. Затем она участвовала в в издании «Хроник текущим событий» — диссидентского бюллетеня, распространяемого методом самиздата.

В 1974 году Алексеева получила от КГБ предупреждение с требованием прекратить антисоветскую деятельность и угрозой ареста. В 1976 году по предложению диссидента Юрия Орлова стала одним из учредителей Московской Хельсинкской группы в СССР.

В начале 1977 года вновь под угрозой ареста Алексеева покинула СССР и эмигрировала в США. Там она сотрудничала с властями в деле антисоветской пропаганды, вела различные пропагандистские передачи на радиостанциях «Свобода» и «Голос Америки», писала статьи и книги о диссидентском движении в СССР. В 1982 году она получила гражданство США.

В 1993 году Алексеева вернулась в Россию и активно занялась правозащитной деятельностью.