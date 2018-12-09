Вашингтон, 9 декабря, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Список из 5 самых смертоносных кораблей военно-морского флота России представил эксперт американского военно-политического издания National Interest.

Вениамин Брискин. В советсом море врагу горе! 1953

Автор статьи Марк Эпископос отметил, что на границах России находятся морские зоны, имеющие конфликтный потенциал. Это побуждает Кремль к постоянной модернизации военного флота, создавая суда, которые обладают значительным потенциалом.

Самыми опасными военными судами России Эпископос назвал:

Флагманский корабль Северного флота тяжёлый атомный крейсер «Пётр Великий», введённый в эксплуатацию в 1998 году и остающийся крупнейшим в мире надводным кораблём. «Пётр Великий» оснащён не только противокорабельным вооружением, но и установками зенитно-ракетного комплекса С-300Ф.

Гвардейский ракетный крейсер «Москва», введённый в эксплуатацию в 1982 году. «Москва» не обладает большим потенциалом для наземных атак, но способен выводить из строя крупные надводные корабли.

Гвардейский корвет «Сообразительный», являющийся первым корветом проекта 20 380.

Флагманский корабль Балтийского флота эсминец «Настойчивый», который может поражать надводные корабли и подводные лодки.

Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», являющийся единственным российским авианосцем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты National Interest проявили интерес к новому российскому автомату ШАК-12, разработанному по заказу ФСБ РФ для контртеррористических подразделений.