Американский эксперт назвал самые опасные российские военные корабли
Вашингтон, 9 декабря, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Список из 5 самых смертоносных кораблей военно-морского флота России представил эксперт американского военно-политического издания National Interest.
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Автор статьи Марк Эпископос отметил, что на границах России находятся морские зоны, имеющие конфликтный потенциал. Это побуждает Кремль к постоянной модернизации военного флота, создавая суда, которые обладают значительным потенциалом.
Самыми опасными военными судами России Эпископос назвал:
- Флагманский корабль Северного флота тяжёлый атомный крейсер «Пётр Великий», введённый в эксплуатацию в 1998 году и остающийся крупнейшим в мире надводным кораблём. «Пётр Великий» оснащён не только противокорабельным вооружением, но и установками зенитно-ракетного комплекса С-300Ф.
- Гвардейский ракетный крейсер «Москва», введённый в эксплуатацию в 1982 году. «Москва» не обладает большим потенциалом для наземных атак, но способен выводить из строя крупные надводные корабли.
- Гвардейский корвет «Сообразительный», являющийся первым корветом проекта 20 380.
- Флагманский корабль Балтийского флота эсминец «Настойчивый», который может поражать надводные корабли и подводные лодки.
- Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», являющийся единственным российским авианосцем.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты National Interest проявили интерес к новому российскому автомату ШАК-12, разработанному по заказу ФСБ РФ для контртеррористических подразделений.