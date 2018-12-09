Киев, 9 декабря, 2018, 07:17 — ИА Регнум. О наличии у Украины всех уникальных возможностей для создания ядерного оружия заявил 9 декабря в эфире украинского телеканала «Обозреватель» бывший представитель украинской миссии при НАТО генерал-майор Петр Гаращук.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная Украина

«Еще раз скажу, у нас есть все мощности для того, чтобы разработать и выпустить свое ядерное оружие», — сказал экс-представитель.

Также, считает Гаращук, Украина на данный момент «готова не только к созданию атомных бомб, но и к производству ядерных боеголовок для оснащения ракет». По словам генерала, на сегодняшний день в мире не существует завода для выпуска межконтинентальных баллистических ракет, какой есть в Днепропетровске и достался Украине в наследство от Советского Союза.

«Ни США, ни Россия, ни Китай не выпустили ракету, которая называется «Сатана», — заявил Гаращук и добавил, что Украине можно не опасаться международных санкций в вопросе создания ядерного оружия в современных условиях.

Отметим, 5 декабря 1994 года в Будапеште был подписан меморандум между Россией, Великобританией и США, лишивший Украину ядерного оружия. После его подписания Украина стала присоединяться к договору о нераспространении ядерного оружия.