Сочи, Краснодарский край, 9 декабря, 2018, 06:12 — ИА Регнум. Педагога одной из школ Сочи уволили после появления в соцсетях записи, на которой он бьет ученика, будучи пьян. Об этом сообщает НТВ.

Ян Стен. Школьный учитель. 1665

В городской мэрии пояснили, что инцидент произошел во время урока истории в девятом классе. Травм побитый мальчик не получил, к медикам не обращался.

Учитель, допустивший такое обращение с подростком, уволен 8 декабря. Ранее подобных случаев не было, в школе проводят проверку, уточнили в мэрии.

Ранее в сети появился ролик, в котором запечатлен педагог одной из сочинских школ с признаками алкогольного опьянения. В кадре мужчина, встав из-за стола, бьет вышедшего к доске школьника.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в Набережных Челнах учитель математики схватила школьницу за предплечье во время урока. Позже у девочки диагностировали ушиб мягких тканей. Педагог уволилась из учебного заведения.

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