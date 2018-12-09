Лондон, 9 декабря, 2018, 05:57 — ИА Регнум. Некоторые члены кабинета министров Великобритании ожидают, что премьер-министр Тереза Мэй отложит голосование в парламенте по проекту соглашения о выходе страны из состава ЕС, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на неназванных членов кабмина.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Собеседники издания подчеркнули, что, вероятнее всего, парламент не одобрит проект соглашения Терезы Мэй и ей придется уходить в отставку или менять правительство. В связи с этим, как предполагает издание, Мэй может перенести голосование по проекту на более позднее время и отправиться в Брюссель, чтобы добиться лучших условий для Великобритании.

Представители главы британского правительства подчеркнули, что голосование откладывать никто не собирается, несмотря на попытки депутатов затягивать процесс дебатов.

Напомним, что Палата общин парламента Великобритании в настоящее время обсуждает проект соглашения по Brexit, достигнутый Терезой Мэй в переговорах с Брюсселем. Свое решение относительно проекта парламент должен вынести 11 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря газета The Daily Telegraph заявила, что члены кабинета министров Великобритании призывают уйти Терезу Мэй в отставку, если парламент не одобрит проект соглашения по Brexit.