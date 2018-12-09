Москва, 9 декабря, 2018, 05:53 — ИА Регнум. В подмосковном Подольске отменено выступление певца Александра Серова. Концерт перенесли ради «нормальных сборов», рассказал артист изданию «Комсомольская правда».

ASchekinov Alexey Victorovich Александр Серов

Серов сломал ногу и находится в гипсе. Певец рассказал, что мог бы выступать и «сидя в кресле с гипсовой ногой», но вопрос заключается не только в самочувствии.

«Мы просто хотим, чтобы было нормально по сборам», — пояснил он.

Концерт должен был состояться в микрорайоне Климовск 8 декабря. Организаторы пообещали вернуть зрителям деньги. Серов заявил, что выступление состоится после Нового года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в театре имени Вахтангова из-за болезни Владимира Этуша отменили спектакль «Бенефис». Артист восстановил силы и вернулся на сцену 8 декабря.

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