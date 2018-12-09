Симферополь, 9 декабря, 2018, 05:35 — ИА Регнум. Крымское правительство одобрило предложение минтранса Крыма об отмене ликвидации ООО «Морская дирекция», являвшегося оператором Керченской паромной переправы с 2014 года. Об этом говорится в распоряжении совета министров республики.

Владислав Осипов ИА REGNUM Керченская переправа

Ранее, в январе 2018 года Совет министров Крыма принял решение о ликвидации оператора до 1 июня 2018 года. После открытия Крымского моста переправа использовалась лишь для грузовых перевозок, однако после открытия по мосту движения грузового транспорта, «Морская дирекция» перестала продавать билеты на паромы с 15 октября.

Напомним, компания «Морская дирекция» с 1 января 2015 года являлась единственным оператором перевозок пассажиров через Керченский пролив после воссоединения Крыма с Россией. С 3 декабря компания была передана правительству Крыма.