Москва, 9 декабря, 2018, 05:21 — ИА Регнум. Российского певца Льва Лещенко экстренно доставили в больницу из концертного зала в Москве, сообщает издание Starhit.

Alexey Yushenkov Лев Лещенко

Отмечается, что во время Всероссийского конкурса «На благо мира» 76-летнему артисту внезапно стало плохо. Лещенко должен был принять участие в финальном этапе конкурса, однако из-за плохого самочувствия был госпитализирован.

Это не первый случай госпитализации Лещенко на концерте. В 2014 году певца также экстренно увезли в больницу. Тогда ему поставили диагноз «межпозвоночная грыжа шейного отдела».