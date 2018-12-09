Брюссель, 9 декабря, 2018, 04:43 — ИА Регнум. Партия фламандских националистов Бельгии, входящая в коалиционное правительство, заявила о намерениях выйти из коалиции в случае подписания премьер-министром страны Шарлем Мишелем миграционного пакта ООН, сообщает пресс-служба партии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Сообщается, что на экстренном заседании правительства 8 декабря, вызванного массовыми протестами «желтых жилетов», был представлен доклад премьер-министра Бельгии по миграционному пакту. После доклада совещание покинули глава МВД страны и госсекретарь по миграции, которые являлись членами националистической партии.

Отметим, что партия фламандских националистов NV-A является одной из крупнейших фракций в национальном парламенте. Также министры обороны, внутренних дел и госсекретарь по миграции являются членами этой партии.

В ответ на заявления NV-A премьер-министр Шарль Мишель выпустил в СМИ заявление, в котором подтвердил свои намерения отправиться в Марракеш и подписать миграционный пакт.

Напомним, 10−11 декабря в Марокко пройдет саммит, на котором будет подписан миграционный пакт ООН. Решение о подписании этого пакта принималось странами — членами организации на протяжении двух лет — с момента принятия Нью-Йоркской декларации. Целью декларации является «спасение жизней, защита прав человека и справедливое распределение ответственности на глобальном уровне». Ряд стран Евросоюза высказался против подписания миграционного пакта.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря еврокомиссар по внутренним делам ЕС Димитрис Аврамопулос предложил странам — членам Евросоюза, отказавшимся подписать миграционный пакт, пересмотреть свою позицию. По его словам, пакт соответствует интересам союза и каждой страны.