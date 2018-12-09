Лондон, 9 декабря, 2018, 04:00 — ИА Регнум. Следователи, занимающиеся расследованием так называемого дела об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, заподозрили «русский след» по меньшей мере в двух убийствах на территории Великобритании, сообщает газета The Sunday Times.

Henry Mühlpfordt Русофобская афиша Музея коммунизма в Праге

В качестве примера приводится случай с самоубийством британского предпринимателя Скота Янга, которое следователи благодаря неким новым доказательствам намерены переквалифицировать в «убийство» и проверить все обстоятельства смерти бизнесмена. Отмечается, что это не единственная «подозрительная смерть» на британской территории, в которой следователи Скотленд-Ярда усмотрели «русский след».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря британские спецслужбы заявили о намерениях установить слежку за автомобилями российских дипломатов в Великобритании. По их мнению, это вызвано якобы ростом активности российских спецслужб на территории Соединенного Королевства.