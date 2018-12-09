Москва, 9 декабря, 2018, 03:36 — ИА Регнум. Состоялись телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает телеканал «Звезда».

Нетаньяху Путин

Сообщается, что стороны в ходе переговоров обсудили тему взаимодействия вооруженных сил России и Израиля. Также Нетаньяху проинформировал Путина о ходе военной операции израильской армии на ливано-израильской границе. В свою очередь российский лидер заявил о необходимости обеспечения стабильности в районе проведения военной операции. Также стороны договорились проработать вопрос об организации личной встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря вооруженные силы Израиля начали проведение операции «Северный щит» на границе с Ливаном. Целью военной операции является ликвидация тоннелей движения «Хезболла» на северной границе. В Израиле подчеркнули, что операция будет проводиться до полной ликвидации всех тоннелей в заданном районе.