Таллин, 9 декабря, 2018, 03:31 — ИА Регнум. Великобритания намерена усилить свое военное присутствие в Эстонии и увеличить количество танков в международном батальоне НАТО, дислоцированном в республике, заявил военный аташе Соединенного Королевства в Эстонии Гэри Брукс эстонскому порталу ERR.

(сс) skeeze Вооруженные силы Великобритании

Помимо ротации военнослужащих и усиления группировки танками, Великобритания планирует провести в Эстонии крупные учения с участием военно-морских сил. Брукс отметил, что несмотря на Brexit, британские войска продолжат дислоцироваться в Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Одной из главных тем для обсуждения было переформирование так называемой миссии воздушного пространства НАТО в постоянную часть противовоздушных сил Прибалтики.