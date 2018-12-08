Москва, 9 декабря, 2018, 02:44 — ИА Регнум. Европа переживает принципиально новый этап — прежние мифы о стабильности и благополучии рухнули. Так прокомментировал события во Франции и ряде других стран российский сенатор Алексей Пушков.

Валентин Серов. Похищение Европы. 1910

До настоящего момента казалось, что Европа и дальше будет островом спокойствия и благополучия в мире, где бушуют бури. Однако внешняя нестабильность пришла и в европейские страны, отметил он.

«Прежние мифы рухнули», — написал Пушков в Twitter.

Это очевидно, если наблюдать за происходящим во Франции, Бельгии, Италии, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, около месяца Францию сотрясают массовые протесты, участники которых названы «желтыми жилетами». Манифестанты требуют увеличения минимального уровня заработной платы и прекращения роста цен на топливо. Митинги перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, так, 8 декабря в Париже были задержаны более 1,5 тыс. человек.

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