Лондон, 9 декабря, 2018, 02:36 — ИА Регнум. Секретарь министра обороны Великобритании Уилл Куинс ушел в отставку из-за несогласия с проектом соглашения по Brexit. Свою позицию он высказал в статье газеты The Sunday Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

По его словам, из-за пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС переговоры между Соединенным Королевством и Евросоюзом могут затянуться надолго. Куинс отметил, что Brexit пока не является окончательным, и Великобритании еще предстоит подчиняться требованиям Брюсселя долгое время. Он подчеркнул, что не собирается поддерживать проект сделки, достигнутый британским премьер-министром Терезой Мэй, пока в него не внесут существенные изменения.

Напомним, в настоящее время Палата общин парламента Великобритании ведет дебаты по поводу сделки с Брюсселем о выходе страны из состава Евросоюза. После дебатов парламент должен вынести вердикт относительно соглашения к 11 декабря 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря стало известно, что кабинет министров главы британского правительства Терезы Мэй призывает ее уйти в отставку в случае неодобрения парламентом сделки по Brexit.