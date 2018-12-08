Солсбери, Великобритания, 9 декабря, 2018, 01:24 — ИА Регнум. Власти Великобритании намерены выделить 500 млн фунтов стерлингов на восстановление имиджа города Солсбери, который пострадал якобы в результате «дела Скрипаля», сообщает телеканал Sky News.

Chauhan.shweta14 Солсберийский собор

Предполагается, что эти деньги помогут восстановить доброе имя города, а также привлечь больше туристов. Как отмечает телеканал, турпоток в город за текущий сезон снизился на 12%. Также власти постараются помочь местному бизнесу вернуть утраченные позиции. В качестве одной из первых мер в кафедральном соборе Солсбери уже повесили светящийся глобус диаметром в четыре метра, который должен символизировать надежду для жителей города.

Напомним, в сентябре 2018 года британская газета The Guardian заявила о намерениях властей устроить «ребрендинг» для города Солсбери. Предполагается, что для города будет создан новый образ, который не будет напрямую связан с «делом Скрипаля». Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично предложила переименовать Солсбери в «Нью-Химки» или «Новичок-сити».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ассоциации туроператоров России, в 2018 году значительно вырос турпоток из России в английский Солсбери. По словам представителя ассоциации, город и раньше привлекал российских туристов, так как недалеко находится знаменитый Стоунхендж. Однако после «дела Скрипаля» город стал еще более популярным среди путешественников из России.