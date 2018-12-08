Париж, 8 декабря, 2018, 23:32 — ИА Регнум. В акциях протеста во Франции, организованных движением «желтые жилеты», приняли участие десятки тысяч человек. Об этом, как передает телеканал BFMTV, сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

clement vaillant Кристоф Кастанер (слева)

По его словам, на общенациональный день протеста в стране вышли 125 тыс. человек, почти 1,4 тыс. из них были помещены под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря 2018 г. во Франции прошли массовые акции протеста, которые организовали представители движения «желтых жилетов».

Митингующие, которые выступают за увеличение минимального уровня заработной платы, просят не повышать цены на топливо.

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