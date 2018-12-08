Путин выразил соболезнования родным и близким правозащитницы Алексеевой
Москва, 8 декабря, 2018, 22:50 — ИА Регнум. Соболезнования родным и близким ушедшей из жизни правозащитницы Людмилы Алексеевой выразил президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Свеча
«Путин отправил телеграмму», — заявил представитель Кремля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Москве в клинической больнице №15 скончалась правозащитница Людмила Алексеева. О дате и месте похорон пока не сообщается.
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