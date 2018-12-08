Братск, Иркутская область, 8 декабря, 2018, 22:18 — ИА Регнум. В Иркутской области попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) автобус «НефАЗ» с рабочими. Об этом сообщили ТАСС в ГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

ДТП произошло в субботу, 8 декабря, на территории лесоперерабатывающего предприятия в городе Братске. По последним данным, в результате инцидента пострадали девять человек.

«Водитель (автобуса) … не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение», — отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

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