Санкт-Петербург, 8 декабря, 2018, 21:32 — ИА Регнум. Сегодня, 8 декабря, состоялся первый соревновательный день регионального чемпионата Международного совета военного спорта (CISM) по водно-спасательному многоборью. Соревнования проходят в многофункциональном спортивном зале Управления филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.

Андрей Пронин ИА REGNUM Заплыв

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)

Как омечают в пресс-службе мероприятия, торжественное открытие посетили главы делегаций, спортсмены и тренеры команд Вооруженных Сил Германии, Бразилии, Швейцарии, Испании и России, а также представители Международного совета военного спорта.

Андрей Пронин ИА REGNUM Трибуны

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)

Всего в турнире примут участие 43 спортсмена из Германии, Бразилии, Швейцарии, Испании и России. Сборная Вооруженных сил Российской Федерации будет представлена 16 спортсменами, 10 из которых — представители Центрального спортивного клуба армии.

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)

Андрей Пронин ИА REGNUM В ожидании заплыва

В рамках первого дня спортсмены проводят финальные заплывы на дистанции 100 м по комбинированному спасению, буксировке манекена, а также комбинированные эстафеты по 50 метров для мужчин и женщин.

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)

Андрей Пронин ИА REGNUM Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)

Андрей Пронин ИА REGNUM Заплыв

Последней номинации первое и третье место на пьедестале заняли россиянки.

Андрей Пронин ИА REGNUM Участница соревнований

Соревнования продлятся до 11 декабря.