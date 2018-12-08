«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Москва, 8 декабря, 2018, 20:42 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) в домашнем матче семнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) переиграл «Оренбург». Встреча, прошедшая 8 декабря на стадионе «РЖД Арена» в российской столице, завершилась со счетом 2:1.
Marina Lystseva
Стадион «РЖД Арена»
Героем встречи в составе хозяев поля стал нападающий Джефферсон Фарфан, оформивший дубль. У гостей мяч забил Джордже Деспотович.
После семнадцати матчей в чемпионате России «Локомотив» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Клуб «Оренбург», набравший 22 балла, находится на седьмой позиции.
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