Дамаск, 8 декабря, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Сирийские правительственные силы провели успешную специальную операцию в восточной части провинции Хомс. Это произошло в ночь с 4 на 5 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Сирийские военные вместе с бойцами Национальных сил обороны организовали засаду между урочищем Эль-Хальба и урочищем Эль-Сафвания. В эту засаду угодила колонна исламистов.

В ходе скоротечного боя были убиты двадцать три боевика и уничтожены два пикапа. Среди джихадистов были и боевики из иностранных государств.

Данное специальное мероприятие проведено через несколько недель после освобождения вулканического плато аль-Сафа на юге Сирии. Часть террористов, оставив небольшие силы прикрытия на плато, сумела скрыться на востоке провинции Хомс, в пустынном районе.

В настоящее время Сирийская арабская армия готовится к крупной операции в данном регионе, задача которой вычистить оставшиеся в пустыне группы террористов.

Однако полностью одномоментно прочесать данную местность не хватит сил. Поэтому наряду с крупномасштабными действиями не следует отказываться от специальной тактики и использовать небольшие группы для организации засад на маршрутах движения джихадистов.