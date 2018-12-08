Вашингтон, 8 декабря, 2018, 18:47 — ИА Регнум. 8 декабря к Международной космической станции (МКС) успешно пристыковался космический корабль Dragon. Об этом сообщает американская компания SpaceX на странице в соцсети Twitter.

NASA Johnson SpaceX Dragon

«Dragon пристыковался (к МКС) в 4:21 по Тихоокеанскому времени (15:21 мск)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблём Dragon, на борту которого находилось более 2,5 т грузов.

Запуск Falcon 9 был осуществлён с базы Военно-воздушных сил (ВВС) США на мысе Канаверал во Флориде в 21:16 мск.

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