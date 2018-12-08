Вашингтон, 8 декабря, 2018, 18:20 — ИА Регнум. Молдавия просит поддержки США «перед лицом гибридных угроз» со стороны России. Об этом заявил в ходе визита в Вашингтон председатель парламента Молдавии Андриан Канду, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Канду сказал, что главные направления «гибридной войны» — СМИ, банковская и энергетическая системы, зона безопасности на Днестре, а также политическая сфера. Молдавский спикер также заявил о неких «замаскированных зонах прямого внешнего гибридного вмешательства» со стороны России, очевидно имея в виду Приднестровье, Гагаузию.

Принимавший Канду в Вашингтоне сенатор Джон Баррассо высказал поддержку Молдавии в «противостоянии внешнему вмешательству». А конгрессмен Адам Кинзингер заверил, что США поддержат Молдавию «перед лицом гибридных угроз и в стремлении стать частью западной цивилизации».

В ходе визита в США Канду также выступил в эфире телеканала i24 News, где также говорил о «русской угрозе». «Молдавия вместе с Украиной находятся на передовой российского вмешательства», — заявил он. Москва, по его словам, стремится захватить власть в Молдавии с помощью «пророссийской» Партии социалистов и «воссоздать Советский Союз».

Стоит отметить, что правящая Демпартия Молдавии, которую представляет Канду, совместно с «пророссийской» Партией социалистов Игоря Додона изменила избирательную систему Молдавии с тем, чтобы остаться у власти после выборов в феврале 2019 года через создание коалиции с партией Додона. А их мифическое «геополитическое противостояние» — не более чем политический спектакль для внешних «партнеров», в то время как в действительности Додон и его партия полностью контролируются Демпартией и ее лидером Владимиром Плахотнюком.