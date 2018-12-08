Обнинск, Калужская область, 8 декабря, 2018, 17:49 — ИА Регнум. В Калужской области в полицию обратился житель Обнинска с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий. Об этом сообщили 8 декабря корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

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Мужчина пояснил полицейским, что он решил приобрести автомобильную запчасть на известном интернет-сайте. Выбрав из каталога приемлемый вариант, житель Обнинска позвонил на указанный в объявлении номер телефона. Обсудив нюансы сделки, мужчина решил все же подстраховаться, проявив недоверчивость.

Так, перечислять деньги сразу не стал и попросил прислать ему документ, подтверждающий отправку посылки через транспортную компанию, поскольку товар должны были отправить из другого региона.

Продавец товара выполнил просьбу клиента. Посылку житель Обнинска получил, однако ее содержание повергло мужчину в шок. Внутри коробки оказалось 7 килограмм пищевой соли.

Возмущенный мужчина не стал оплачивать товар, а отправил посылку с полезным, но не нужным содержимым обратно отправителю.

В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск лица, причастного к совершению противоправных действий. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Напомним, на территории Калужской области в 2018 г. зарегистрировано более 600 мошенничеств. Из них свыше 70% совершено дистанционно с использованием мобильной связи и сети интернет. Чаще всего дистанционные мошенничества совершаются под предлогом: покупки либо продажи товаров или услуг по объявлениям, размещенным в сети интернет.

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