Мадрид, 8 декабря, 2018, 16:52 — ИА Регнум. 8 декабря между коллективами «Атлетико» (Мадрид) и «Алавес» на стадионе «Ванда Метрополитано» был разыгран матч 15-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «матрасников» со счетом 3:0.

Fernandopascullo Стадион «Ванда Метрополитано»

Первый мяч на экваторе первой половины забил таранный хорватский форвард Никола Калинич после навеса Сантьяго Ариаса — 1:0. На 82-й минуте Антуан Гризманн удвоил преимущество в счете — 2:0. Через 5 минуты молодой испанский хавбэк Родриго Эрнандес отметился забитым мячом — 3:0.

Статистика матча («Атлетико"/"Алавес»)

Удары 11/14

Удары в створ ворот 5/3

Процент владения мячом 48%/52%

Нарушения правил 20/14

Поданные угловые 5/5

«Алетико» (Мадрид) набрал 28 очков и поднялся на 2-ю строчку. «Алавес» с 24-мя баллами остался на 4-й позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Атлетико»: Облак, Ариас, Сауль, Савич, Эрнандес, Партей, Корреа, Лемар, Эрнандес, Гризманн, Калинич.

«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лагуардиа, Химо, Агиррегабирия, Пинья, Гарсия, Мубарак, Гомес, Кальери, Хони.

Главный арбитр матча: Алехандро Эрнандес.

Желтые карточки: Калинич — 5, Кальери — 15, Пинья — 16, Корреа — 22, Химо — 37, Ариас — 58, Партей — 79, Рубио — 90+1, Лагуарди — 90+2.

Голы: Калинич 25 — 1:0, Гризманн 82 — 2:0, Эрнандес 87 — 3:0.