Киев, 8 декабря, 2018, 16:43 — ИА Регнум. США и страны ЕС после инцидента в Керченском проливе должны закрыть свои порты для российских судов. Об этом сообщил в интервью телеканалу Fox News президент Украины Петр Порошенко, слова которого обнародовала его пресс-служба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Предвыборный фарс

По его словам, Российская Федерация, которая якобы «противостоит всему миру», «блокирует» свободу судоходства в «территориальных водах» Украины (имеется в виду Керченский пролив).

По его словам, судам из РФ должен быть запрещен «вход в европейские и американские порты» из-за действий Москвы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, три корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины, экипажи которых грубо нарушили границу РФ в Черном море, были задержаны и доставлены в керченский порт 25 ноября.

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