Вашингтон, 8 декабря, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Известный российский музыкант Стас Намин снимает фильм о бывших президентах СССР и США Михаиле Горбачеве и Рональде Рейгане, сообщает 8 декабря Национальная служба новостей.

Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Женева. 1985

Работа над фильмом проходит в Соединенных Штатах. Проект будет представлен в форме телесериала, планируется создать 16 эпизодов.

Несмотря на то, что картина будет художественной, Намин утверждает, что она будет основываться на документальных данных.

Напомним, известный рок-музыкант Стас Намин известен своей многосторонней творческой деятельностью, помимо музыки он снимает документальные фильмы, рисует картины и ставит спектакли.