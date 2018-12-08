Москва, 8 декабря, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Человек остался жив после падения из окна высотного здания в Москве, сообщает 8 декабря агентство городских новостей «Москва».

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Инцидент произошёл в районе Марьино. Мужчина выпал из окна квартиры, находящейся на 12 этаже многоэтажного жилого дома.

После падения пострадавший остался жив, он был передан медикам с травмами, характерными для падения с высоты.

На месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Японии остался жив двухлетний ребёнок, выпавший с балкона девятого этажа. Малыш упал на вспаханный газон и сломал ногу. По данному факту была проведена проверка.