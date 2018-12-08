Красноярск, 8 декабря, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Завершающий этап VIII Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ прошёл 7−8 декабря в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского федерального университета, ставшего одним из организаторов мероприятия.

Krskstate.ru Всероссийский фистиваль NAUKA 0+

Куратор красноярской площадки научного фестиваля Наталья Бахова сообщила, что программа фестиваля отразила ориентиры развития края на ближайшие 30 лет.

Молодёжи Красноярска рассказали о научных исследованиях в различных сферах: от геологии и нефтегазовой отрасли до медицины и космических технологий.

В рамках фестиваля на нескольких площадках прошли открытые лекции ведущих российских и зарубежных учёных, показы научно-познавательных фильмов и мастер-классы.

Напомним, фестиваль NAUKA 0+ получил статус общероссийского проекта в 2011 году. К 2018 году он охватывает более 80 регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, столичный этап фестиваля в 2018 году проходил с 12 по 14 октября.