Самара, 8 декабря, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» выиграл с минимальным счетом у команды «Ростов» в матче 17-го тура РПЛ, сообщает 8 декабря официальный сайи самар.

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Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч во встрече забил с пенальти на 11-й минуте полузащитник «Крыльев» Паул Антон.

Матч особо примечателен тем, что в нем было назначено целых четыре удаления. Сначала в конце первого тайма был удален за две желтые карточки защитник «Крыльев Советов» Игорь Корниленко. Затем на 82-й минуте был удален защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон — ему показали красную карточку. На 85-й минуте судьями удален ещё один игрок «Ростова» — полузащитник Александр Гацкан. И в конце встречи с поля был удален главный тренер «Ростова» Валерий Карпин за неподобающее поведение.

По итогам матча «Крылья Советов» с 17 очками поднялись на 12-ю строчку турнирной таблицы, а «Ростов» с 24 на 6-м. Это пятый подряд матч «Ростова», в котором команда не может выиграть.