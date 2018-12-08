Санкт-Петербург, 8 декабря, 2018, 15:06 — ИА Регнум. 8 декабря в Академической капелле Санкт-Петербурга Симфонический оркестр города под управлением Сергея Стадлера исполнит все симфонические поэмы Ференца Листа. Как отметил организатор марафона Сергей Стадлер, специалисты насчитывают у венгерского композитора и блистательного пианиста Листа 13 симфонических поэм, но оркестр решил добавить к пятичасовому музыкальному марафону «Мефисто-вальс», посчитав его исполнение необходимым для полноты картины.

Иван Куликов. Натюрморт со скрипкой. 1890

Это масштабное выступление коллектива станет уже пятым в череде проектов, посвященным жанровому творческому наследию великих композиторов. Цикл из 9 симфоний Людвига ван Бетховена вошел в книгу рекордов России как самый продолжительный филармонический концерт одного автора, исполненный одним оркестром.