Великий Новгород, 8 декабря, 2018, 14:50 — ИА Регнум. О развитии теологического образования в Новгородском государственном университете заявил исполняющий обязанности ректора НовГУ Юрий Боровиков на открытии XVI Знаменских образовательных чтений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, чтения были посвящены теме «Молодёжь: свобода и ответственность».

Василий Суриков. Богословский диспут на одном из семи Вселенских соборов (фрагмент). 1899

«С благословления святейшего патриарха мы открыли кафедру теологии, по приглашению митрополита Иллариона вступили в Научно-образовательную теологическую ассоциацию. Мы вместе с митрополитом Новгородским и Старорусским Львом сейчас работаем над открытием теологии как направления подготовки, над наполнением новым содержанием и интенсификацией работы духовно-просветительского комплекса «Антоново», — сообщил Юрий Боровиков.

Кафедра теологии появилась в НовГУ 1 августа 2018 года и сейчас находится на этапе становления.

В октябре в вузе состоялся научно-методический семинар «Теология. Наука. Образование», на котором митрополит Новгородский и Старорусский Лев заявил, что открытие кафедры теологии в Новгородском университете «является тем шагом, который двигает всё наше общество вперёд».

По мнению митрополита, специалисты в области религиоведения, которых будет готовить кафедра, внесут свой вклад в борьбу с деструктивными сектами и культами, существующими в России.

Кафедра теологии создана в структуре отделения философии и культурологии Гуманитарного института НовГУ, образованном в 2017 году на базе философского факультета, который появился в первые годы существования НовГУ и был достойным продолжателем духовных традиций Новгородской земли, заложенных еще Ярославом Мудрым и братьями Лихудами.

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Напомним, чтения в дни празднования Знаменской иконы Божией Матери проводятся в Великом Новгороде ежегодно с 2003 года. Знаменские чтения являются региональным этапом Международных Рождественских образовательных чтений — очередные пройдут в Москве в январе 2019 года.

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