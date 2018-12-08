Санкт-Петербург, 8 декабря, 2018, 15:07 — ИА Регнум. 165 человек были эвакуированы спасателями из научного центра радиологии и хирургических технологий в Санкт-Петербурге сегодня ночью. Об этом сообщила 8 декабря пресс-служба ГУ МЧС по городу.

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Сообщается, что возгорание возникло в клиническом корпусе центра. Произошло задымление из-за короткого замыкания в электрооборудовании. Администрацией центра было принято решение об эвакуации пациентов и персонала и проверке оборудования.

На место возгорания были вызваны пожарные подразделения, которые потушили пожар на площади 10 кв. метров.

В результате ЧП никто из посетителей и персонала центра не пострадал. На месте происшествия работают следственные дознаватели и пожарная лаборатория. Устанавливаются причины возгорания, а также идёт оценка материального ущерба.

На данный момент все эвакуированные люди уже вернулись обратно в здание центра.

Ранее сообщалось о пожаре в Кемерово, где два инспектора ГИБДД спасли из огня многодетную семью. Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников полиции никто не пострадал.