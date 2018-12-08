Лондон, 8 декабря, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Британское правительство планирует усилить давление на российских бизнесменов и составляет списки лиц, которые могут попасть под новые санкции. Об этом сегодня, 8 декабря, пишет издание The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Сообщается, что в правительстве Терезы Мэй составляют списки крупных российских бизнесменов, которые якобы близки к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Предполагается, что против них будут введены санкции для того, чтобы ущемить их бизнес-интересы. После этого британские власти надеются, что попавшие под новые санкции российские бизнесмены окажут давление на российские власти и те будут вынуждены изменить свою политику — то есть капитулировать, сдав национальные интересы.

По данным The Daily Telegraph, речь идёт о Романе Абрамовиче, Игоре Сечине, Алишере Усманове, Олеге Дерипаске, а также о братья Ротенбергах.

Якобы список российских бизнесменов, против которых должны быть введены санкции, уже был передан премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, и та его одобрила.

Стоит отметить, что политическая судьба самой Мэй сейчас крайне туманна, так как в её собственном кабинете прямо заявляют, что в случае очередного срыва переговоров по Brexit ей нужно будет уйти в отставку.