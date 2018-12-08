Кемерово, 8 декабря, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Многодетную семью спасли из горящего дома два инспектора ГИБДД в Кемерово, сообщила 8 декабря пресс-служба ГУ МВД РФ.

Цитата из х/ф «Пожарный». Реж. Чарли Чаплин. 1916. США Спасение из горящего дома

Сообщается, что в ночь субботы, 8 декабря, патрульный экипаж ДПС ГИБДД УМВД России по городу Кемерово, сосоящий из старших лейтенантов полиции Семена Грачева и Максима Бутенко, получил сведения о возгорании в жилом доме.

Прибыв на место пожара, полицейские немедленно бросились на помощь людям, находящимся в доме. Сотрудники полиции помоглм покинуть горящий дом многодетной семье, состоящей из троих детей и их родителей.

Получив информацию о том, что в доме находятся баллоны с газом, один из инспекторов отвёз детей на патрульной машине на безопасное от дома расстояние.

Второму испектору при помощи отца семейства удалось локализовать пожар до прибытия пожарно-спасательной бригады и медиков.

Благодаря своевременному и грамотному вмешательству сотрудников полиции никто из граждан не пострадал.

Напомним, что ранее сообщалось о пожаре в двух школах в Иркутской области. В обоих случаях к возгоранию привела небрежность, с которой ответственные лица выполняли свою работу по соблюдению пожарной безопасности.