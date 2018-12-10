Варшава, 10 декабря, 2018, 08:11 — ИА Регнум. В 2019 году должно состояться открытие и начало эксплуатации газопровода «Северный поток — 2». Таким образом, польское сопротивление этому проекту можно считать неудавшимся. Россия, Германия, Франция, Австрия и Голландия, инициировавшие своим решением строительство, твердо намерены довести его до конца. На какую альтернативу надеется Польша и суждено ли этим надеждам сбыться, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Флаг и герб Польши

Противостояние «Северному потоку — 2» не исчерпывало польские инициативы в области европейской энергетики, газопровод Baltic Pipe задумывался как та альтернатива, которая позволит создать противовес газовым устремлениям участников СП-2. Но хотя лоббисты Baltic Pipe и говорят о «стопроцентной зрелости» этого проекта и даже готовности ЕС выделить финансирование для его строительства, даже лучший вариант осуществления трубопровода из Скандинавии в Польшу уже ничего не решает.

СП-2 вкупе с продолжающимся строительством «Турецкого потока» замыкает европейский газовый рынок в кольцо, внутри которого газ из ВР оказывается неконкурентным и лишним, особенно с учетом того, что даже в лучшем варианте альтернативу из Скандинавии не удастся воплотить раньше 2022 года. Как эта проблема выглядит для Польши во внутриполитическом аспекте?

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