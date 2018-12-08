Мадрид, 8 декабря, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Власти Мадрида ожидают вероятных беспорядков во время проведения финального матча футбольного Кубка Либертадорес. В городе предпринимаются беспрецедентные меры безопасности, пишет газета ABC.

(сс) Contando Estrelas Испанская полиция

9 декабря в столице Испании пройдет финальный матч Кубка. На стадионе «Сантьяго Бернабеу» встретятся два аргентинских клуба — «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт».

Силы безопасности ожидают беспорядков, которые могут устроить около 500 прибывших в Мадрид агрессивных футбольных хулиганов. Аргентинская полиция помогает испанским коллегам подготовиться к матчу.

«Это матч высокого риска, но мы должны быть в состоянии насладиться великолепной игрой, которая состоится в воскресенье. Мы готовы, около 4000 военнослужащих будут обеспечивать порядок как внутри, так и за пределами стадиона», — заявил представитель правительства в Мадриде Хосе Мануэль Родригес Урибес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Бока Хуниорс» обратился к Южноамериканской конфедерации футбола с требованием признать его победителем Кубка из-за нападения фанатов «Ривер Плейта» на его футболистов. Конфедерация ответила отказом.