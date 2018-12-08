Редмонд, США, 8 декабря, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Компания Mircosoft расширила возможности родительского контроля на игровой приставке XBox для кросс-платформенных игр и ввела несколько новых функций. Об этом сообщает Thurrott.

Цитата из видео «Introduction to Parental Controls on Xbox One» пользователя Covenant Eyes.vimeo.com Родительский контроль на Xbox

Новые настройки родительского контроля, предотвращающие негативное воздействие на детей через консоль Microsoft XBox, будут распространяться на кросс-платформенные игры.

Также в Microsoft добавили две новые функции: возможность запретить доступ к определённой игре и возможность блокирования общения через консоль.

Теперь список настроек родительского контроля XBox состоит из 17 инструментов, включая управление временем активности приставки, ограничением покупок игр и настройками конфиденциальности.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года пользователи портала Reddit рассказали, что дети быстро нашли способы обойти ограничения родительского контроля на новой операционной системе iOS 12 для iPhone.