Тегеран, 8 декабря, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Иран высоко оценивает двусторонние отношения с Россией. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Duma.gov.ru Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани

«Высоко оцениваем двусторонние отношения наших стран, отмечаем важную роль президента России Владимира Путина в поддержании их уровня. Можно констатировать, что в последние пять лет мы фиксируем новый этап сотрудничества», — обратился Рухани к председателю Госдумы.

Володин в свою очередь передал Роухани слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина.

«Важно, что мы законодательно обеспечиваем решения руководства наших стран. Отношения парламентов России и Ирана сейчас очень эффективны и приводят к конкретным результатам», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МИД Ирана также заявлял о том, что Российская Федерация, ранее столкнувшаяся с ограничительными мерами со стороны США, является прекрасным торговым и политическим партнером страны.

После выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Тегераном — президент США Дональд Трамп восстановил санкции против исламской республики.