Канберра, 8 декабря, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Австралиец, выложивший видео с жестокой расправой над кенгуру, получил тюремный срок. Об этом сообщает 8 декабря портал ABC.

(сс) Free-Photos Кенгуру

Сообщается, что мужчина долго преследовал испуганное животное на автомобиле, а догнав его, устроил жестокую расправу над ним с помощью ножа.

Сам преступник никак не мог объяснить своё поведение, сказав, что «на него что-то нашло». Адвокат мужчины сообщил суду, что из-за расправы над животным преступник стал изгоем в обществе и потерял работу.

Мужчину приговорили к крупному штрафу за хранение ножа и к тюремному заключению на срок 12 месяцев. С учётом времени, которое мужчина провёл в следственном изоляторе, ему предстоит провести в тюрьме пять месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о скандале в Татарии, связанном с усыплением бродячих собак. Зоозащитники обратились в отдел МВД с заявлением о привлечении к ответственности лиц, убивших животных.