Тирасполь, 10 декабря, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Среди областей Украины, которые оказались в списке регионов, где введено военное положение, есть и граничащие с Приднестровьем. Для чего Петру Порошенко понадобилось военное положение в западной части страны, рассуждает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровью жить!

Усиление контроля в восточных и юго-восточных районах Украины ценно для Порошенко само по себе, — традиционная поддержка оппозиционеров, характерная для жителей этих областей, может быть нейтрализована в ходе «зачисток», оправдываемых военным положением. Что улучшает предвыборные позиции Порошенко. А вот широта охвата областей, переведенных президентом на военное положение, позволяет ему лавировать, выбирая место следующей провокации.

Тревожным в этом смысле выглядит усиление «демонизации» Приднестровья, из которого украинские СМИ срочно начали лепить образ врага. Каковы конкретные риски, связанные для Приднестровья с военным положением в сопредельных с ним областях Украины? В их числе — ужесточение режима въезда, нарушающее права граждан России, живущих в Приднестровье, но и далеко не только это.

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