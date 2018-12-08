Пекин, 8 декабря, 2018, 13:09 — ИА Регнум. В Пекине с визитом находится глава МИД КНДР Ли Ен Хо, с которым встретился и провел переговоры его китайский коллега Ван И, сообщает 7 декабря Синьхуа.

Roman Harak Дружба Китая и Северной Кореи

Призвав к дальнейшему сотрудничеству в урегулировании на Корейском полуострове, глава китайской дипломатии высказался за поддержание Пхеньяном диалога с США.

Северокорейский министр, в свою очередь, выступил за укрепление двусторонних контактов и более тесную координацию по всему их спектру.

Позднее в тот же день, по сообщению Синьхуа, главный дипломат КНДР был принят Председателем КНР Си Цзиньпином.

Передав привет партийному и государственному руководителю Северной Кореи Ким Чен Ыну, китайский лидер подчеркнул важное значение, которое в Пекине неизменно придают отношениям с Пхеньяном. «В настоящее время открылась новая страница истории взаимоотношений, — заявил Си Цзиньпин. — Пользуясь случаем 70-летия установления дипотношений (которое приходится на 2019 г. — Прим. корр.), КНР и КНДР должны продвигать долгосрочное, здоровое и стабильное развитие».

По словам китайского лидера, его страна поддерживает суверенный выбор КНДР и ее народа и отмечает позитивную динамику ситуации на полуострове. При этом он обратил внимание на необходимость поступательного развития отношений Севера как с Вашингтоном, так и с Сеулом.

Передав Си Цзиньпину сердечный привет от Ким Чен Ына, северокорейский министр заверил собеседника в том, что КНДР всецело заинтересована в поступательном развитии двусторонних отношений.