Москва, 10 декабря, 2018, 03:15 — ИА Регнум. Оптимистичная информация о дальнейшем развитии российской космической программы упирается во многие несоответствия бодрых реляций печальной действительности. О том, почему картинка, создаваемая СМИ о планирующемся открытии постоянно обитаемой базы на Луне, является не более чем благопожеланием, которое не сможет воплотиться в жизнь, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1984. СССР В космос!

Даже поддерживать советское наследие в области космоса у России не получается, а американцы (которые, кстати, не анонсируют столь масштабных проектов, как Роскосмос) обладают «космическим» бюджетом, который превышает российский почти в 10 раз. Списывать российское преимущество на умение строить дешевле в данном случае неуместно, ни американскую, ни китайскую программу Россия не может ни догнать, ни превзойти.

А значит, особенно важным выглядит вопрос — для чего в нынешних условиях России следует развивать космическую программу? Только тогда станет понятно, сколько денег в какие сектора и части программ следует потратить для достижения эффективности. Пока что этот вопрос полон неясностей.

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